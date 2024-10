„Die Auswirkungen der vielfältigen Krisen, die hohe Kostenbelastung der letzten Jahre und der massive Nachfragerückgang schlagen sich nun auch in Zahlen nieder“, sagt FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun im Rahmen der heutigen Jahrespressekonferenz. „Das ist doppelt tragisch, denn wir sprechen hier nicht nur von bislang sicheren, qualifizierten und gut bezahlten Jobs, die das heimische Bruttoinlandsprodukt und damit unser aller Wohlstand erhöhen. Ein Fehlen von Arbeitskräften in diesem Bereich führt auch dazu, dass wir die digitale und grüne Transformation nicht schaffen werden“, gibt Hesoun zu bedenken. Die Elektro- und Elektronikindustrie liefert dringend nötige Produkte, Dienstleistungen und Innovationen, die Energie optimal nützen, und bietet effektive Lösungen für eine wettbewerbsfähige, kohlenstoffarme Industrie in Europa. „Die EEI gilt nicht umsonst als Branche der Zukunft. Wer sich hier engagiert, gestaltet aktiv eine positive Zukunft für uns alle mit“, so Hesoun.



Die produzierende Industrie ist auch für die kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern wie Wasser, Strom oder medizinischer Versorgung notwendig. Sie sorgt für die Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen - wobei Cybersicherheit immer mehr in den Fokus rückt. Um die Bedeutung und Wertschöpfung der produzierenden Industrie zu beziffern, hat der FEEI eine Studie beim Industriewissenschaftlichen Institut in Auftrag gegeben. Diese soll auch aufzeigen, wie sich die Branche und damit die heimische Wirtschaft entwickelt, wenn gezielte Maßnahmen zur Stärkung der heimischen produzierenden Industrie gesetzt werden bzw. nicht gesetzt werden. Die Ergebnisse der Studie werden in wenigen Wochen vorgestellt.

Der von der Bundesregierung kürzlich beschlossene Made in Europe-Bonus sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Top-Up Förderung von bis zu 20 Prozent – abhängig davon, wie viele europäische Komponenten in neuen PV-Anlagen verbaut werden – ermöglicht es, Wertschöpfung im Land zu halten und die eigene Energieversorgung und kritische Infrastruktur sicherzustellen. Doch es braucht deutlich mehr.