"Gemeinsam haben wir den öffentlichen Verkehr in Wien mit modernster Technologie geprägt und weiterentwickelt. Wir freuen uns, auch in Zukunft einen bedeutenden Beitrag zur Mobilität der Stadt zu leisten", so Tencl. Eigenen Aussagen zufolge greift die TSA-Gruppe dabei auf ein Netzwerk von etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich zurück. Internationale Präsenzen und Teilproduktionsstätten würden von den USA bis nach China, Bosnien und Herzegowina und Indien reichen.



Auch auf Nachhaltigkeit werde Wert gelegt. So wird berichtet, dass die Asynchronmotoren von TSA frei von Seltenen Erden sind und je nach Anwendungsbereich eine Lebensdauer von über 30 Jahren erreichen können – professionelle Wartung vorausgesetzt. Angegeben wird zudem, dass rund 90 Prozent der verwendeten Rohstoffe recycelbar sind.