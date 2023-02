„Die Metapher des ICEBERG ist, dass die Innovation, der Innovationsgrad weithin sichtbar ist“, sagt Helmut Blocher, der Initiator des ICEBERG innovation leadership award. „Darunter, unter der Wasserlinie, sind die Rahmenbedingungen, insbesondere die Innovationskultur, die bahnbrechende Innovationen erst möglich machen. Ich gratuliere dem Linz Center of Mechatronics!“. Überreicht wurde die ICEBERG-Trophäe von Maria Tagwerker-Sturm, Project Managerin bei Umdasch Group Ventures. Platz zwei ging an "Öffi-Packerl“ der WIENER LINIEN GmbH & Co KG, den dritten Platz erhielt der „Energy Dog“ der Wien Energie GmbH.

(Über den ICEBERG-Gewinner von 2021 lesen Sie hier!)