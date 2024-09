Die Laser Next 1530/2130 ist die erste 3D-Laserschneidmaschine von Prima Power auf dem Markt, die mit der Sinumerik One von Siemens ausgestattet ist. Diese Zusammenarbeit zwischen zwei globalen Unternehmen nutzt die innovativen Steuerungs- und Digitalisierungslösungen von Siemens und die über 40-jährige Erfahrung von Prima Power in der Lasertechnologie für Automobilanwendungen und setzt neue Maßstäbe für Produktivität, Effizienz und Integrierbarkeit in der Fahrzeugfertigung.

"Diese erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen zwei Branchengrößen verbindet das bahnbrechende Know-how von Siemens bei leistungsstarken, digital-nativen CNC-Systemen mit dem umfassenden Wissen von Prima Power in der Lasertechnologie für die Automobilfertigung. Diese Synergie kommt in unserer neuesten 3D-Lasermaschine zum Ausdruck. Sie ist die schnellste auf dem Markt und bietet eine um 20% höhere dynamische Leistung und eine um 13% höhere Produktivität für die typische Automobilproduktion. Die Laser Next von Prima Power ist die erste 3D-Laserschneidmaschine auf dem Markt mit einer SINUMERIK ONE von Siemens und stellt somit einen wichtigen Meilenstein in der Automobilherstellung dar. Diese Kooperation ist ein Schlüsselelement unserer Strategie „Evolve by integration“. Wir bieten unseren Kunden fortschrittliche, zukunftssichere Lösungen, die ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Niveau heben“, so Giovanni Negri, CEO von Prima Power und der Prima Industrie Group.

Die neue Version der 5-Achsen-Lasermaschine Laser Next ist mit modernster Technologie ausgestattet und bietet eine verbesserte dynamische Leistung und Produktivität, die durch die flexible und hochleistungsfähige Multicore-Architektur der Sinumerik One in Kombination mit Prima Power-eigenen Algorithmen erreicht wird.