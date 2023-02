Die Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) zog ihren bislang größten Auftrag in der Firmengeschichte an Land: Noch in diesem Jahr werden zunächst 40 Highend-Güterwaggons des deutschen Unternehmens Helrom, eines hochspezialisierten Güterlogistikers auf Schiene, gefertigt. Das Auftragsvolumen beläuft sich hier auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Aber langfristig soll sich das noch deutlich steigern: Nach der einjährigen Produktionseingangsphase hat Helrom die Option, die Fertigung der innovativen Güterwaggons bis 2033 zu verlängern. In diesem Fall würde sich der Projektumfang auf mehrere Hundert Wagen – und knapp eine Viertelmilliarde Euro erhöhen.

MFL-Geschäftsführer Herbert Decker spricht von einem "Jahrhundertauftrag". "Als Anbieter von schienenfertigen Gesamtfahrzeugen haben wir gemeinsam mit dem Kunden eine innovative und wirtschaftliche Lösung über den gesamten Produktionszyklus erarbeitet“, betont er. Mit dem neuen Auftrag sieht er das Ziel, sich in der internationalen Schienenfahrzeugindustrie als Komplettzulieferer – vom gegossenen Bauteil über geschweißte Baugruppen bis hin zu schienenfertigen Fahrzeugen – zu etablieren, als realisiert.