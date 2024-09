Die börsennotierte Suzano S.A. mit Hauptsitz in Brasilien, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist der weltgrößte Zellstoffproduzent mit einem Jahresumsatz von über sieben Milliarden Euro. Ihre langjährige Erfolgsgeschichte zeichnet sich durch operative Exzellenz und Engagement für Nachhaltigkeit in allen Prozessschritten aus. Zusätzlich verfügt Suzano über umfangreiche Kompetenzen in der Produktion von Zellstoff, ein wesentlicher Rohstoff für Lenzing.

Teil der Vereinbarung ist eine langfristige Standortsicherung, um den Hauptsitz und das Werk in Lenzing sowie wesentliche F&E-Aktivitäten in Lenzing abzusichern - getreu dem Stiftungszweck der B&C Privatstiftung. Die Lenzing AG bleibt weiter an der Wiener Börse gelistet.