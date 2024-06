Ein zwischen B&C und Suzano vereinbartes "Österreich-Paket" soll den Standort Lenzing absichern. Vereinbart wurde eine langfristige Absicherung der Zentrale, des Stammwerkes sowie der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Oberösterreich, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der heimischen Industrieholding und des brasilianischen Konzerns. Vereinbart wurde auch die weitere Notierung der Lenzing Aktiengesellschaft an der Wiener Börse.



Das Lenzing-Management begrüßte in einer schriftlichen Stellungnahme die angestrebte Transaktion. "Lenzing und Suzano sind zwei Unternehmen, die sich in den vergangenen Jahren als relevante Player auf dem internationalen Zellstoffmarkt kennen und schätzen gelernt haben", sagte Lenzing-Chef Stephan Sielaff. Auf Basis der Suzano-Kernkompetenzen im Bereich Zellstoffproduktion und Operational Excellence könne der brasilianische Konzern "einen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung" der Lenzing-Strategie leisten. "Für uns ist die Konstellation von den nun zwei starken Kernaktionären B&C Gruppe und Suzano S/A jedenfalls ein Gewinn", so der Lenzing-CEO.