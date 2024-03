Derzeit läuft bei Lenzing der noch der im November angekündigte Abbau von 500 Vollzeitstellen, unter anderem mit Pensionierungen und Nicht-Nachbesetzung. "Der Stellenabbau ist weit fortgeschritten, aber nicht abgeschlossen. Darüber hinaus ist derzeit kein Abbauprogramm geplant", so der Konzernchef. Ende 2023 beschäftigte der Faserhersteller weltweit rund 7.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).



Die stark schwankende Nachfrage nach Textilfasern für Mode, Heimtextilien und Outdoor-Bekleidung hat Lenzing in den vergangenen Jahren deutlich zu spüren bekommen und musste den Personalstand nach oben oder unten anpassen. Um die Geschäftsschwankungen etwas zu reduzieren, werde man den Bereich der Fasern für Kosmetik- und Hygieneprodukte (Nonwovens) weiter ausbauen, kündigte der Firmenchef an.

Der Vorstand will heuer weiter den Fokus auf Free-Cashflow-Generierung, die Stärkung des Umsatz- und Margenwachstums sowie das Kostenmanagement legen. "Der Textilmarkt ist derzeit noch schwer prognostizierbar, aber wir sind bereit für den Turnaround", so Lenzing-Chef Sielaff.