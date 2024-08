Das Unternehmen WEWO ist Großhändler für Norm- und Befestigungsteile, Werkzeuge, C-Teile/Industrieservice, Betriebseinrichtungen und chemisch-technische Produkte. Der Hauptsitz befindet sich in Straelen am Niederrhein. Insgesamt arbeiten 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten, darunter ein Zentrallager und zwei Außenlager. Jährlich werden etwa 5.000 bis 6.000 Kunden in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern beliefert. Fünf Mitarbeitende sind für Einkauf und Disposition zuständig. Sie sorgen dafür, dass die wichtigsten Warengruppen immer verfügbar sind. Gleichzeitig sollen Überbestände in den Lagern vermieden werden.

Vor der Einführung der Bestandsmanagement-Software REMIRA LOGOMATE wurden diese Arbeiten mit einem hohen manuellen Aufwand durchgeführt. Die Mitarbeitenden mussten täglich die Lagerbestände im System überprüfen und bei Erreichen der Meldebestände Bestellungen auslösen. Auch Überbestände mussten manuell erkannt und angepasst werden. Eine interne Umfrage ergab: Ein Drittel der Arbeitszeit entfiel auf das Überprüfen der Meldebestände. „Diese Zeit fehlte den Mitarbeitern für wertschöpfende Tätigkeiten. Uns mangelte es in diesen Prozessen einfach an Automatisierung“, resümieren Einkaufsleiter Lars Budinger und IT-Leiter Frank Janssen. Für die Hauptwarengruppen im Portfolio des Großhändlers gibt es mehrere Lieferanten. Große Bestellmengen werden daher ausgeschrieben. Die Vorbereitung einer solchen Bestellung dauerte vor der Einführung von LOGOMATE in der Regel drei bis vier Wochen, da der Bedarf für die kommenden Monate auf Grundlage der Verkaufszahlen manuell berechnet wurde. „Das war ein extrem hoher Arbeitsaufwand“, ergänzt Budinger. „Wir mussten alle historischen Verbräuche manuell im ERP-System überprüfen, um so eine Schätzung der zukünftigen Bedarfsmengen für die neue Ausschreibung zu ermitteln.“