Technologie als Schlüssel zur Lösung von Personalherausforderungen sah auch Piercarlo Balducci, Head of Product Engineering & Head of Maintenance bei Interroll SA. Das Unternehmen setzt auf den digitalen Rüstassistenten ENGEL setup assistant, der kurze Rüstzeiten auch durch weniger erfahrene Bediener ermöglicht. Bis zu 80% können die durch Werkzeugwechsel bedingten Maschinenstillstandszeiten reduziert werden. Für Lohnfertiger bedeutet dies einen klaren Wettbewerbsvorteil. Zusätzlich gelang es dem Unternehmen durch den Einsatz von iQ flow control die Energiekosten um 15,38 % zu senken. Deshalb bezeichnete Interroll die digitalen Lösungen von ENGEL in ihrem Vortrag auch als einen Game Changer.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Revolution der Produktion durch Edge Computing präsentierte Florian Wurzel, Cluster Leader bei KM.ON GmbH. Sein Unternehmen setzt die Edge Computing Plattform von DAIM ein, einem Joint-Venture zwischen ENGEL Austria GmbH und uni software plus GmbH. Edge Computing ist ein Konzept der Datenverarbeitung, bei dem Daten nicht zentral in der Cloud verarbeitet und analysiert werden, sondern direkt an der „Edge“, also an der Quelle des Geschehens. Somit können große Datenmengen an der Maschine schnell und mit geringer Zeitverzögerung verarbeitet werden. Die Edge Devices von DAIM kommen auch bei den e-connect Produkten von ENGEL Spritzgießmaschinen zum Einsatz.

Eine Weiterentwicklung der CC300 Maschinensteuerung, die CC300 plus, war ebenfalls ein Publikumsmagnet im Technikum in St. Valentin. Sie bietet ein Plus an Ergonomie, Assistenz und Personalisierung. Hier wurde das erweiterte Steuerungskonzept vorgestellt, dass sich bereits erfolgreich im Einsatz bei Kunden befindet.