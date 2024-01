Die neue Logistiklösung soll ein wegweisender Schritt für die Service-Qualität von Rexel Austria werden. In Weißkirchen befindet sich der neue Autostore seit Oktober 2023 im Testbetrieb, nun wurde der logistische Meileinstein offiziell eröffnet. "Die Begeisterung unserer Kunden und die Auszeichnungen waren Motivation für uns, noch besser zu werden. Wir müssen die technologischen Möglichkeiten nutzen, die in der heutigen Zeit gegeben sind – beispielsweise in puncto Automation. In diesem Sinne haben wir eine Investition von über zehn Millionen Euro getätigt und im Laufe des Jahres einen Autostore errichtet“, sagte Robert Pfarrwaller, CEO von REXEL Austria.

Insgesamt hat Rexel seit Beginn rund 60 Millionen Euro in den Standort Weißkirchen investiert, der neue Autostore sei ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, betont Pfarrwaller. Für den neuen Autostore wurden rund zehn Millionen Euro investiert. Die Bedeutung der Eröffnung unterstrich auch hoher Besuch aus Frankreich. Gulillaume Texier, CEO der Rexel-Gruppe, die einen jährlichen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro verzeichnet, hob die Automatisierungsleistung der Oberösterreicher hervor. "Österreich ist nur eines der vielen Länder mit Rexel-Niederlassungen, die einen solchen Autostore in Betrieb haben." Die allgemeine Wirtschaftslage befördere momentan moderne Automatisierungslösungen und Energieeffizienz. Aber auch eine Antwort auch den Fachkräftemangel konnte mit dem modernen Logistiksystem gefunden werden, so Texier.