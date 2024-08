Gleichzeitig habe der Verschuldungsgrad des Konzerns weitgehend konstant gehalten werden können. Das Papier-Geschäft verbuchte nach vier negativen Quartalen wieder Gewinne. Zudem hob Oswald die Anstrengungen des Konzerns bei der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und des Wasserverbrauchs hervor. Der CO2-Fußabdruck der Gruppe sei im ersten Halbjahr um 23 Prozent reduziert worden.

Zum weiteren Ausblick sagte der Konzernchef: "Infolge der anhaltend schwachen Wirtschaftslage im Hauptmarkt Europa und weiterhin verhaltener Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfes erwarten wir lediglich eine gedämpfte Entwicklung auf den Endmärkten und fortgesetzte Unterauslastung in der Kartonbranche." Im dritten Quartal werden die jährlichen Wartungsstillstände in den Zellstofffabriken in Kwidzyn und Kotkamills die Ergebnisse im Bereich Board & Paper beeinflussen, während Oswald für die Packaging Divisionen von einer stabilen Entwicklung ausgeht. "Wir werden uns weiterhin auf Kostensenkungen, Cash-Generierung, aber auch auf selektive Wachstumschancen in innovativen und nachhaltigen Marktsegmenten konzentrieren", so Oswald.