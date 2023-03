Der Ausblick für das Jahr 2023 sei weiterhin von den geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt, so der Kartonhersteller. Während einige Inputpreise weiter sinken, setze sich der Abbau hoher Lagerstände seit Jahresbeginn weiter fort. In der Division MM Board & Paper seien im ersten Quartal marktbedingte Maschinenabstellungen notwendig und es komme wie angekündigt zu längeren Maschinenstillständen an drei Kartonstandorten. Daher erwartet das Unternehmen heuer in diesem Bereich einen deutlichen Rückgang bei Menge und Ertrag. In der Division MM Packaging habe sich die Nachfrage zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt, zeige sich aber resilient.

