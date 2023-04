Bei der Egger Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol entstehen aus gesammeltem Altholz wieder hochwertige Holzwerkstoffe. Die M+P Umweltdienste GmbH mit Sitz in Overath, nahe Köln, belieferte das Unternehmen bereits in der Vergangenheit mit wiederverwertbaren Rohstoffen. Mit deren Übernahme am 31. März 2023 verfolgt Egger seine strategischen Ziele, den Anteil von eingesetztem Holz aus Nebenprodukten und Recycling weiter zu erhöhen und die Rohstoffversorgung mit Rückwärtsintegration abzusichern. Gruppenweit soll damit auch die Sammelinfrastruktur ausgebaut werden.



Der bisherige M+P Eigentümer Florian Michels wird in der Geschäftsführung bleiben und künftig gemeinsam mit den Recycling-Experten von Egger, Peter Lattrich (Technik/Produktion) und Tobias Neumann (Finanzen/Verwaltung), den Standort verantworten. Die 23 Mitarbeitenden des Unternehmens werden mitübernommen. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.