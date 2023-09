Zur EMO 2023 verwandelt sich die Messehalle in Hannover in einen pulsierenden Ort voller Bewegung und Innovation. Überall summen Maschinen, Ingenieure führen eifrige Gespräche und die Aussteller zeigen, was sich hinsichtlich neuer Fertigungstechnologien in den letzten vier Jahren getan hat. Inmitten dieses technologischen Tumults steht der Messestand von Heller, unschwer erkennbar an einem roten Rennwagen, der die Technologie-Partnerschaft mit Porsche Penske Motorsport demonstriert. CEO Thorsten Schmidt sagt dazu: "Wir transferieren erfolgreich die hohen Anforderungen aus der Automobilindustrie in weitere spannende Branchen."



Obwohl der Flitzer wohl der Hingucker für die meisten Besucher:innen ist und ein Racing Simulator den Spaßfaktor nach oben treibt, will der Werkzeugmaschinen nach wie vor mit 5-Achs-Bearbeitungszentren punkten. Eine solche, genauer: die F 6000, ziert ebenfalls den Messestand in Halle 12, direkt gegenüber vom Mitbewerber FFG. Weniger physischen Platz nimmt die die Digital-Strategie ein, die bei Heller 360°-Performance heißt. Doch gerade in diesem Punkt gibt es die größten Neuerungen.



