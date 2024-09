Ein vollautomatisches Paletten-Hochregallager mit einer Grundfläche von 2.500m² sorgt für eine ideale Raumnutzung im Wareneingang. Dieses wurde 10 Meter in die Tiefe und 17 Meter in die Höhe gebaut und ist mit mehr als 6.400 Stellplätzen ein echtes Raumwunder. Damit optimiert KNAPP die Lagerkapazität des Logistikzentrums von SPAR Graz und erhöht zusätzlich die Lagerdichte.



Im Wareneingang werden 180 Paletten pro Stunde automatisiert bearbeitet. Etwa 80 davon werden stündlich in das Paletten-Hochregallager eingelagert. Rund 100 Paletten gelangen über die Palettenfördertechnik Powerline, ebenso von KNAPP, zu den angeschlossenen Kommissionierstationen.

KNAPP und SPAR verbindet eine langjährige Partnerschaft. Das erste gemeinsame Projekt wurde bereits im Jahr 2009 realisiert. Seitdem setzen die beiden Partner laufend neue und flexible Konzepte für die Filialbelieferung bis hin zu nachhaltigen Lösungen für Leergutmanagement um. Die SPAR-Zweigniederlassung Graz ist eine von sechs SPAR-Regionalzentralen in Österreich. Von Graz aus werden die 273 SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Standorte sowie SPAR express Tankstellenshops in der Region Steiermark und Südburgenland beliefert. Insgesamt sichert SPAR in dieser Region über 7.900 Arbeitsplätze.

Die reine Lagergrundfläche am Standort Graz beträgt knapp 40.000 m². Über 570 verschiedene Lieferanten liefern pro Tag knapp 3.700 Paletten an neuer Ware an das SPAR-Lager in Graz. Über 5.350 verschiedene Produkte aus den Bereichen haltbare Lebensmittel, Obst- und Gemüse sowie Milch- und Molkereiprodukte werden vom SPAR-Lager in Graz ausgeliefert. Weitere 18.000 Produkte lagern im Zentrallager Wels und werden mittels Cross-Docking über das Lager in Graz an die Märkte ausgeliefert. Kommissioniert wird ausschließlich händisch auf Rollbehälter. Lediglich die Einlagerung finden bei einem Teil der Ware in der neuen KNAPP-Anlage automatisiert statt.