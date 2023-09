Eine Schlüsselkomponente von MX ist die Prozessintegration. Hierbei werden Werkzeugmaschinen so optimiert, dass sie vollständig ausgelastet werden können. Moderne Bearbeitungszentren ermöglichen die 6-seitige Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke in einer Aufspannung, was zu einer Reduzierung der benötigten Maschinen und einer effizienteren Nutzung der Produktionsfläche führt. Dies kurbelt nicht nur die Effizienz an, sondern soll auch der Präzision und Qualität in der Fertigung dienen.