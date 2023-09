Der erste Tag einer Messe ist erfahrungsgemäß nie so stark besucht wie die Folgetage. Dennoch lag am Montagnachmittag, als sich die Gänge in den 15 bespielten Hallen des weitläufigen Messegeländes in Hannover weitgehend lichteten, etwas Sorge in der Luft. Muss sich die EMO, die erstmals nach Corona wieder in Deutschland stattfindet, künftig an einen Besucher:innenrückgang gewöhnen? Mit 1840 Ausstellern kam man immerhin schon sehr nahe an die 2000 von vor vier Jahren dran – umso bedauerlicher, wenn das Comeback der internationalen Messe für Produktionstechnologie nicht entsprechend Anklang beim Publikum findet. Doch schon am Dienstagmorgen waren alle Zweifel verflogen: bereits um halb 10 herrschte das bei Messen übliche Gedränge am Gelände. Und die vielen Marketing-, Produkt- und Salesmenschen starteten mit neuer Zuversicht in den zweiten Messetag.

