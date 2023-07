Einen weiteren Meilenstein für das Unternehmen stellt die Einführung von Flex Pulse dar. Dieses digitale Lieferkettensystem bietet in Echtzeit einen durchgängigen Einblick in die gesamte Lieferkette des weltweit agierenden Konzerns. So konnte laut Unternehmensangaben die Kundenzufriedenheit um 25 Prozent erhöht und die Effizienz der Lieferkette um 13 Prozent gesteigert werden.



Mit der integrierten Materialverwaltung und Automatisierung konnte die Bereitstellung von just-in-time Bauteilen und somit auch die Reduzierung des Lagerbestands an den Produktionslinien umgesetzt werden, was wiederum Platz für weitere Produktionsflächen frei gibt. In der Zusammenarbeit mit diversen Kund:innen ist die Abwicklung der gesamten Lieferkette für eingehende Materialien einschließlich Preisverhandlungen, Einkauf von Teilen und Verwaltung der Vorlaufzeiten inkludiert. In der Fertigung werden Echtzeit-Möglichkeiten in Form einer neuen Produktionslinie mit Flexibilität und Transparenz für den Kunden angeboten, die eine schnelle Anpassung an kurzfristige Änderungen im Produktionsplan ermöglicht.