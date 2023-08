In der Vergangenheit mussten bei Ferrum.at aufgrund von Bauteilzugänglichkeit, Material und Formgebung sowohl das MIG/MAG- als auch das WIG-Verfahren angewendet werden. Dies erforderte zwei separate Schweißgerätetypen, was ineffizient und platzraubend war. Auf der Suche nach intelligenten, Multifunktionsschweißgeräten fand die Firma in Fronius einen für sich passenden Partner. Als langjähriger Fronius Kunde war das Ennsdorfer Metallbauunternehmen eines der ersten, die das neue digitale Multiprozessgerät iWave AC/DC 400i einen Monat lang testen durften.

Dank der schnellen SpeedNet-Kommunikation und der Rechenleistung der iWave können fortschrittliche Schweißprozesse eingesetzt werden, die zu besseren Schweißergebnissen führen. Funktionen wie CycleTIG bei WIG oder Pulse Multi Control (PMC) bei MIG/MAG verbessern den Lichtbogen, optimieren die Tropfenablöse und reduzieren die Wärmeeinbringung bei gleichzeitig hoher Abschmelzleistung und konstantem Einbrand. Die Spaltüberbrückung erfolgt automatisch, und die Schweißgeschwindigkeiten wurden erhöht.

„Wir haben jetzt zwei konkurrenzlose Maschinen, die ein besonders schnelles Umschalten zwischen den beiden Schweißverfahren MIG/MAG und WIG ermöglichen“, zeigt sich Geschäftsführer Hannes Holl zufrieden. „Gleichzeitig profitieren wir von einer beträchtlichen Zeitersparnis, gepaart mit einem nennenswerten Plus bei Komfort und Schweißqualität."

Die Menüführung der iWave ist selbsterklärend und in über dreißig Sprachen verfügbar, und die Bedienung von Touch-Display und Einstellrad ist selbst mit Handschuhen problemlos möglich. Die Funktion "RPI auto" ermöglicht ein schnelles und reproduzierbares Zünden ohne manuelles Anpassen von Zündparametern. Durch die Erstellung von "Jobs" in der iWave können bis zu 1.000 Schweißparameter gespeichert und am JobMaster-Brenner abgerufen werden, was den Arbeitsablauf effizienter gestaltet. Die iWave erkennt automatisch, wann ein Wechsel zwischen MIG/MAG und WIG erforderlich ist, und passt die Einstellungen entsprechend an.



Schweißtechniker Stefan Aumayr möchte die WeldConnect-App nicht mehr missen: „Sobald ich Grundmaterial, Zusatzwerkstoff, Schutzgas, Nahtform und die gewünschte Geschwindigkeit in die App eingebe, erhalte ich in Sekundenbruchteilen vernünftige Parameter für die nächste Schweißaufgabe. Diese übertrage ich dann vom Mobiltelefon auf die iWave. Das funktioniert mit Bluetooth ‚im Handumdrehen‘. Stellt mich das Schweißergebnis dennoch nicht zufrieden, muss ich nur noch feintunen. Die gefundenen Parameter speichere ich in der iWave und kann jederzeit auf sie zurückgreifen. Bei Bedarf treffe ich die Auswahl ganz einfach am JobMaster-Brenner.“