„Im Bereich Klimaschutz konnten wir uns stark verbessern, wir liegen nun im Spitzenfeld“, erklärt Alexander Hell, Head of Sustainability Management bei Engel. Dazu geführt habe vor allem die Kombination aus wissenschaftsbasierten Treibhausgas-Reduktionszielen und der bereits umgesetzten Fülle an Klimaschutzmaßnahmen an den Engel Standorten, als auch im Produktportfolio. Erst im Sommer dieses Jahres hatte der Maschinenbauer das Commitment zur Science based target Initiative (sbti) bekanntgegeben. Damit ist das Unternehmen in seinen Nachhaltigkeitsbestrebungen laut eigenen Aussagen zu 100% transparent und zudem auf Basis von wissenschaftlichen Kriterien überprüfbar. „Wir sind stolz, dass unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen erneut objektiv bestätigt wurden“, sagt Stefan Engleder, CEO der Unternehmensgruppe. „Es zeigt, dass wir als Unternehmen an unseren Prinzipien festhalten, auch in herausfordernden Zeiten.“



EcoVadis ist der weltweit größte Anbieter von Nachhaltigkeitsrankings. Die Rankings umfassen Daten von mehr als 90.000 Unternehmen und fokussieren jeweils die globalen Beschaffungsketten. Bewertet werden sowohl die ökologischen als auch sozialen und ethischen Leistungen der Unternehmen.



