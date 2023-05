Als Erklärung für die neue Strategie nannte der Geschäftsführer unter anderem gestiegene Kosten für Energie, Löhne und Rohstoffe sowie die anhaltenden Lieferketten-Schwierigkeiten in Folge der Coronapandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. "Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, gibt es bestimmte Produkte, die man in Zukunft nicht mehr als Kompletteinheit in Europa fertigen kann", sagte Empl.

Das Unternehmen blickt auf herausfordernde Jahre zurück. Die Pandemie hatte Umsatzeinbußen zur Folge: 2022 waren laut vorläufigen Zahlen rund 132 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet worden - im Jahr davor waren es noch 145 Mio. Euro gewesen. Auf den Tiroler Standort entfielen im Vorjahr rund 108 Mio. Euro Umsatz.

