Ergebnisse im Detail

Wenn man die Herstellung des Produktes Sandvik Coromant Adapter betrachtet, ist insgesamt eine CO2-Einsparung in Höhe von 73% zu verzeichnen. Bezogen auf das Material, das zur Herstellung des Endprodukts Sandvik Coromant Adapter eingesetzt wird, konnte eine Einsparung von ca. 52% bzw. 1.425 kg/Tonne eingesetztem Stahl im Jahr 2021 gegenüber 2019 erzielt werden. Bei der Chargengröße von 110 Tonnen macht es ca. 157 Tonnen weniger CO2 aus. Dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen jährlichen CO2-Verbrauch von 13 Personen in Deutschland bzw. ca. 60 Flügen Frankfurt-New York bzw. dem durchschnittlichen jährlichen CO2-Ausstoß von 1.020 Mittelklasse PKWs.

