Luftfahrt : Die Swiss Steel Group schmiedet grüne Pläne mit thyssenkrupp

Wenn in Zukunft ein Flugzeug in die Luft abhebt, dann ist es gut möglich, dass auch „Grüner Stahl“ der Swiss Steel Group dabei ist. Denn die Swiss Steel Group liefert ab kommendem Jahr ausschließlich grünen Stahl an thyssenkrupp Aerospace.