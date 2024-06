Die BASF hatte angekündigt, bis 2023/24 elf von insgesamt rund 200 Anlagen in Ludwigshafen stillzulegen oder stillzulegen zu wollen - darunter eine der beiden Ammoniak-Anlagen. Man wolle wettbewerbsfähig bleiben und die Marktposition sichern, hieß es. Die Ammoniak-, die Methanol- und die Melaminanlage sollen verkauft, abgebaut und verlagert werden. Die weltweite Vermarktung übernimmt ein spezialisiertes Unternehmen.

Die Schließung der Anlagen sei kein Zeichen für eine mögliche Aufgabe des Standorts Ludwigshafen, versicherte die Sprecherin. "BASF kehrt Ludwigshafen und Deutschland nicht den Rücken und hat dies auch in Zukunft nicht vor. BASF wird weiter in den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau des Standorts Ludwigshafen investieren - auch in den kommenden Jahren rund zwei Milliarden Euro pro Jahr". Ziel sei es, den Standort in der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz zum führenden emissionsarmen Chemiestandort in und für Europa auszubauen.