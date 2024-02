Die Präsenz der BASF in der Volksrepublik bleibe ansonsten unverändert, das Unternehmen halte an seinen Geschäftsaktivitäten und geplanten Investitionen in China "in vollem Umfang fest". In der chinesischen Provinz Guangdong baut die BASF derzeit für bis zu zehn Milliarden Dollar einen neuen Verbundstandort. In Korla produziert das Unternehmen Butandiol (BDO), das als Ausgangsstoff unter anderem für Polyester, Polyamide und Polyurethane dient. 2013 hatte BASF mit Markor Chemical Vereinbarungen zur Gründung der beiden Gemeinschaftsunternehmen unterzeichnet, an denen das Ludwigshafener Unternehmen rund die Hälfte hält. 2016 nahmen sie die Produktion auf.

Aus der Region werden seit langem Vorwürfe laut, China drangsaliere die uigurische Minderheit mit Zwangsarbeit und Umerziehungslagern. Die Regierung in Peking hat dies wiederholt bestritten. Human Rights Watch forderte vergangene Woche die in China produzierenden Autohersteller auf, mehr zu tun, um sicherzustellen, dass Materialien, die möglicherweise durch uigurische Zwangsarbeit hergestellt wurden, nicht in ihre Lieferkette gelangen.