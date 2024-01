BASF kündigte im Dezember den lange geplanten Verkauf von Wintershall Dea für 11,2 Milliarden Dollar (10,3 Milliarden Euro) inklusive Schulden an, der im vierten Quartal abgeschlossen werden soll. Darüber hinaus hat der Konzern die Ausgliederung des Agrargeschäfts und des Batteriegeschäfts im Visier.

Die schwache Nachfrage aus dem Ausland bekommt auch die gesamte Branche in Deutschland zu spüren: Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo mitteilte, fiel das Geschäftsklima in der chemischen Industrie im Dezember auf minus 15,2 Punkte nach minus 13 Punkten im November. "Die Talsohle in der Chemiebranche scheint zwar erreicht zu sein, ein baldiges Aufwärts ist allerdings noch nicht in Sicht", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.



Der Pessimismus der Unternehmen schlägt sich auch in der Personalplanung nieder. Hier liegen die Erwartungen laut Ifo auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008/09. "Der Chemiebranche droht ein noch stärkerer Beschäftigungsabbau", sagte die Expertin.