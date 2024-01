1zu1, bisher bekannt als Spezialist für Prototypen, entwickelt sich zum umfassenden Prototypen- und Serienlieferanten. Dabei setzt das Unternehmen als Pilotpartner auf die 3D-Druck-Maschinen des Technologieanbieters EOS. Gleichzeitig intensiviert es die Automatisierung und erhöht die Kapazität der Aluminium-Werkzeuge im Spritzguss. Aufgrund einer herausfordernden Marktlage im Jahr 2023 konnte 1zu1 seinen Umsatz bei 16 Millionen Euro lediglich stabilisieren und musste seinen Personalstand von 155 auf 132 reduzieren. In das Jahr 2024 blicken die Vorarlberger wieder optimistischer und planen ein Wachstum von zehn Prozent. Die Investition von 1,5 Millionen Euro soll dazu beitragen, 1zu1 als Komplettanbieter für Kunststoffteile von 1 bis 300.000 Stück zu etablieren.

"Mit unserem Know-how aus dem Prototyping fokussieren wir uns auf die Serienfertigung, sichern hohe Qualitätsstandards und wollen den technologischen Vorsprung weiter ausbauen“, wird Geschäftsführer Thomas Kohler in einer Aussendung zitiert. Die Produktionskapazitäten wurden bereits 2023 durch die Einführung einer dritten Laser-Sinter-Anlage P500 von EOS gesteigert.



