Firmenbesuch im Fronius Prototyping Centre : Video: "Kann man das wirtschaftlich fertigen?"

Lesezeit: weniger als eine Minute

Im Fronius Prototyping Centre in Wels können produzierende Unternehmen jeglicher Größe ihre Neuheiten auf Serientauglichkeit überprüfen. Dessen Leiter Wolfgang Scherleitner erzählt in einem Video, welche Roboterzelle sein persönliches Herzstück ist, was vor der Serienfertigung eines neuen Produkts beachtet werden sollte und inwiefern beim Schweißen auch künstliche Intelligenz hilfreich sein kann.