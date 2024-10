Der Service gehört zum Geschäftsmodell von Maschinenbauern – er muss aber nicht per se an der Anlage des Kunden stattfinden, sondern kann auch als Remote-Call, als Telefon- oder Videoschaltung mit den Technikern vor Ort erfolgen. Allerdings läuft ein Servicefall nicht immer reibungslos ab. Mitunter kann es zwischen Service-Experten des Maschinenbauers und technischen Fachkräften vor Ort beim Kunden zu Hindernissen und Verständnisproblemen kommen. Gerade wenn der Verkauf und anschließende Service von Maschinen oder Anlagen weltweit stattfindet.



Hürden können sich unter anderem in Sprachbarrieren, unterschiedlichen Benennungen von Maschinenteilen oder fehlender Standardisierung in der Ausbildung von Mitarbeitenden vor Ort ergeben. Für Instandhaltungsprozesse in Industrie-Unternehmen kann es deswegen sinnvoll sein, seinen Remote-Service mit Augmented Reality (AR) zu erweitern.

Die dabei eingesetzten Datenbrillen, sogenannte Smartglasses, ermöglichen den Visual Support: Der visuelle Eindruck erleichtert die Diagnostik erheblich und ist einer verbalen Schilderung deutlich überlegen. Die zugeschalteten Experten können den Blickwinkel des Technikers vor Ort einnehmen, ihn anleiten und ihm zeigen, welche Handgriffe notwendig sind.