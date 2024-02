Die Onshape Vision App zeigt einige beispielhafte CAD-Modelle, wenn sie zum ersten Mal verwendet wird. Sobald ein iPad, auf dem die eigenen Produktentwürfe gespeichert sind, mit der Apple Vision Pro verbunden wird, werden diese angezeigt. Der Nutzer kann dann sein CAD-Modell bearbeiten, im Raum bewegen, vergrößern und verkleinern.

„Spatial Computing bietet eine enorme Chance, Designprüfungen und die Zusammenarbeit von verteilten Produktentwicklungsteams zu verbessern“, erklärt David Katzman, Divisional Vice President and Velocity Group General Manager bei PTC. „PTC arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Apple in den Bereichen Augmented Reality, Spatial Computing und 3D-Inhalte zusammen, Onshape ist seit seinen Anfängen Mitglied der Apple-Community. Jetzt ist eine aufregende Zeit für Onshape und unsere Kunden, sich dem Apple Vision Pro Ökosystem anzuschließen. Diese Technologie verkörpert perfekt unser Motto ‚Digital Transforms Physical‘ und wird sicherlich zu neuen Produktverbesserungen führen.“

Um einen besseren Eindruck des Gesamtdesigns zu vermitteln, kann ein Produkt beispielsweise verkleinert dargestellt werden. In Originalgröße kann es in dem Kontext und an dem Ort visualisiert werden, an dem es später verwendet werden soll. So lassen sich Passform und Funktionen testen. Auf diese Weise kann die Onshape Vision-Anwendung den Bau und den Transport physischer Prototypen überflüssig machen. CAD-Modelle können als realistische 3D-Bilder von Entwicklern auf der ganzen Welt gemeinsam betrachtet und geprüft werden. Dabei ist es, als würden sich alle im selben Raum befinden. Kommentare werden direkt in die Onshape Vision App eingegeben.