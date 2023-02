Es kann natürlich geschehen, dass Spediteure in manchen Bereichen dadurch manchmal nicht mehr zum Zuge kommen. Andererseits bekommen sie vielleicht Aufträge, die sie sonst nicht bekommen hätten.

Fair Benefit Sharing bedeutet in diesem Fall: Wir teilen nicht nur unsere Fahrzeuge, sondern wir teilen auch den Gewinn. Es gibt einen „fiktiven Gewinn durch Bündelung über alle“ und dieser Gewinn wird unter allen, die es theoretisch gibt, fair verteilt. So wird der Angst vor Auftragsverlust entgegengewirkt, ebenso wie Preisdumping verhindert.



