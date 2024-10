Am 14. November 2024 wird für die zukünftige Generation der Branche die Welt der Automatisierung zu einem greifbaren Erlebnis: Guided Tours, powered by new automation e.V, bieten Young Talents die Chance, exklusive Einblicke bei Unternehmen zu gewinnen, Kontakte zu knüpfen und in kleinen Gruppen in den direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten zu gehen.

Angeboten werden jeweils zwei Touren am Vormittag und Nachmittag, pro Tour werden sechs Aussteller besucht. Dabei sind die Unternehmen Balluff, Baumüller Nürnberg, Bihl + Wiedemann, Bosch Rexroth, Festo, Lenze, Phoenix Contact, Sick und Wittenstein.

Lesetipp: SPS findet 2025 wieder am ursprünglichem Termin statt

Job-Speed-Dating: den zukünftigen Arbeitgeber lieben lernen

Zusätzlich zu den Guided Tours findet am letzten Messetag der Career Day powered by VDI Verlag in der Halle 8, Stand 8-301 statt. Angeboten werden hier 20-minütige Karriereberatungen, Unternehmensvorstellungen, ein Job-Board und das Job-Speed-Dating.