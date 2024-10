In den letzten Jahren hat das Image der Instandhaltung spürbar an Bedeutung gewonnen, während gleichzeitig die Herausforderungen für Fachkräfte in diesem Bereich gestiegen sind. Die fortschreitende Digitalisierung führt zu einem zunehmenden administrativen Aufwand, während Reparaturen immer schneller abgeschlossen werden müssen. Obwohl „Realtime-Instandhaltung“ mit vollständiger Vernetzung und ständiger Datenverfügbarkeit theoretisch gut klingt, treten in der Praxis viele Hürden auf. Digitale Werkzeuge können jedoch dazu beitragen, den Alltag der Techniker zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig neue Fachkräfte anzuziehen – etwa durch digitale Lösungen für die Instandhaltungsplanung, Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung.

Wie aber behält man angesichts all dieser Innovationen den Überblick und setzt sie erfolgreich um? Die Instandhaltungskonferenz bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und praktische Einblicke zu gewinnen. Die IHK 2024 bietet ein facettenreiches Programm mit führenden Experten der Branche, die praxisorientierte Einblicke und innovative Ansätze präsentieren. Die Vorträge bieten einen umfassenden Überblick über digitale Transformation und zukunftsorientierte Wartungslösungen.