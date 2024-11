Diese positive Entwicklung unterstreicht laut Messeverantwortlichen, dass die FMB stetig an Bedeutung gewinnt – und das trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Schließlich würden nicht alle Messen wachsen, gerade im Maschinenbau seien die wirtschaftlichen Aussichten derzeit eher verhalten.

Alexander Petrusch, Head of Events FMB bei Easyfairs, erklärt: „Umso mehr freut es uns, dass sich die FMB so positiv entwickelt und unterstreicht einmal mehr, dass regionale Fachmessen im Kommunikationsmix die richtige Wahl sind. Unser Ziel war es auch in diesem Jahr, der Branche eine Plattform für Austausch, Networking und Innovationen zum Anfassen zu bieten. Dafür ist die regionale Fachmesse FMB in der starken Maschinenbauregion Ostwestfalen-Lippe genau richtig."

