Dieser Trend verfestigte sich weiterhin. Vier Jahre nach der ersten EMO in Hannover verzeichnete die Messe der Aussendung zufolge erneut eine Rekordbeteiligung. 1981 waren es bereits 1.845 Aussteller, die mit ihren Ständen mehr als 140.000 Quadratmeter belegten. Darunter waren 234 Firmen aus 21 Ländern, die nicht aus Westeuropa stammten. Es fehlte kaum ein Land, das über relevante Ansätze zur Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen verfügte.



Wiederum vier Jahre später wuchs die EMO 1985 in Hannover weiter auf eine Ausstellungsfläche von rund 160.000 Quadratmetern. Gut die Hälfte davon belegten Unternehmen aus Deutschland. Die positive Entwicklung reicht bis heute. Bei der letzten EMO 2023 in Hannover präsentierten sich rund 1.850 Aussteller in 15 Hallen auf 235.000 Quadratmetern. Gut 70 Prozent der Firmen stammten aus 45 verschiedenen Ländern, darunter China, Italien, der Schweiz und Japan. Rund ein Drittel der etwa 92.000 Fachbesucher reiste aus Asien an.

„Wir haben hier alles gesehen, was die Zukunft der Produktion ausmacht: neue Lösungen zur Automatisierung, zur Vernetzung in der Fabrik und zur Nachhaltigkeit in der Produktion“, resümierte EMO-Generalkommissar Welcker zum Abschluss der Messe. Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage sei die Stimmung gut gewesen.