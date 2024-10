Business Management Software

Dieses neue Ausstellungsthema richtet sich an Anwenderinnen und Anwender aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilindustrie oder der Elektrotechnik und präsentiert die neuesten Softwarelösungen und Upgrades für bestehende Systeme. Vor Ort sind Anbieter aus den Bereichen ERP, CRM, DMS und MES.



Digitale Plattformen

Flexibilität ist die Grundlage einer effizienten Industrieproduktion. Wer die Losgröße 1 mitdenken will, setzt auf eine Umgebung, in der sich ein hoher Grad an Individualisierung mit einer leichten Skalierbarkeit verbinden lässt. Die besten Voraussetzungen dafür bieten Digitale Plattformen für datengetriebene, modular aufgebaute Lösungen, die an die Stelle hoch integrierter Produkte treten.



Engineering Software

Die Integration einer IT-Strategie ist entscheidend für eine moderne Unternehmensstrategie. Präsentiert werden die neuesten Trends und Lösungen in Numerischer Simulation, 3D-Visualisierung, PLM/PDM, Industrial Metaverse und Additive Manufacturing. Gezeigt wird auch, wie CAE-Software die Wertschöpfungskette optimieren kann oder wie VR/AR in der Industrie 4.0 zum Einsatz kommt. Auch der Digitale Zwilling oder agile Produktentwicklung sind Themen.



IT/OT Sicherheit

Technische Lösungen, die Unternehmen vor böswilligen Eindringlingen schützen, stehen bei diesem Schwerpunkt im Fokus – ein Kernthema der Hannover Messe.



Wireless Technologie & 5G

Die Zukunft der industriellen Fertigung steckt in Industrie 4.0 mit der intelligenten Fabrik und dem Industrial Internet of Things. Um Produktionsanlagen und Intralogistik noch flexibler, autonomer und effizienter zu gestalten, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen in der Kommunikation und umfassende Konnektivität. Der Kommunikationsstandard 5G eröffnet hier wichtige Perspektiven.