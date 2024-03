Man habe nach dem Cyberangriff vor rund einem Monat lange Zeit keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu den eigenen Finanzdaten gehabt. Dies sei "in weiten Teilen" immer noch der Fall. Die Fertigstellung des Jahresberichts und seine Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wurden dadurch erschwert. Ursprünglich war geplant, diesen am Donnerstag vor Ostern zu veröffentlichen. Große Teile der Produktion seien zwar inzwischen wieder angelaufen, Varta arbeite aber "weiterhin intensiv an der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Systeme", hieß es in der Mitteilung.

Die Deutsche Börse verlangt von den Unternehmen in ihren großen Aktienindizes, bis Ende April geprüfte Geschäftsberichte vorzulegen. Diese Frist hatte die Börse im Zuge des Wirecard-Skandals eingeführt. Der Zahlungsabwickler war kurz vor der Insolvenz nicht in der Lage gewesen, seine Zahlen rechtzeitig vorzulegen. Im vergangenen Jahr traf die Regelung zunächst das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec. Es war ebenfalls von einer Cyberattacke betroffen und hatte deshalb die Frist für den Geschäftsbericht verpasst. Es flog aus dem Nebenwerteindex MDAX, wurde aber beim nächsten Überprüfungstermin wieder aufgenommen.