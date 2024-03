Der Unternehmenssprecher sagte am Dienstag gegenüber dem ORF, dass die Produktion mittlerweile "großteils" wieder im Gang sei. Die Produktion in den insgesamt fünf Werken sei nach dem Angriff vor einem Monat wieder aufgenommen worden. Die Aufträge seien nun in Bearbeitung, so Kucnierz, der betont, dass die Kunden viel Verständnis für die Verzögerungen gezeigt hätten. Nach dem Angriff war neben der Produktion auch die Kommunikation stillgelegt worden. Auf der Webseite ist nach wie vor vermerkt, dass das Unternehmen nur eingeschränkt erreichbar sei - zur Kontaktaufnahme wird gebeten, das Unternehmen per Mobilfunk zu kontaktieren.

Weiterhin werden keine Details zum Angriff und den Angreifern gemacht. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte Varta nicht äußern. Offen ist auch, ob für die Wiedererlangung des Zugriffs auf die Systeme ein Lösegeld bezahlt wurde, wie es bei solchen Cyberattacken oft der Fall ist. Ein überwiegender Teil der Belegschaft, die seit dem Cyberangriff zu Hause geblieben ist, ist nun wieder in die Varta-Werke zurückgekehrt. Der Kriminalfall wird Varta Kucnierz zufolge „noch eine Weile beschäftigen".