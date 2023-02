Forderungen an die Politik

Die Umfrage zeigt deutliche Forderungen an die Politik zur Steigerung der Resilienz gegen Krisen. Knapp die Hälfte (47%) der Unternehmen wünschen sich Steuersenkungen und andere finanzielle Unterstützungen. Rund ein Drittel (34%) fordert schärfere Maßnahmen gegen den Klimawandel und Investitionen in Umweltschutz. Während ein weiteres Drittel (33%) einen Bürokratieabbau und größere gesetzliche Flexibilität verlangt. 28 Prozent nennt eine stärkere europäische Zusammenarbeit als Forderung.

Krisenstimmung auch im Ausland

Dass nicht nur in Österreich die Krise in den Köpfen der KMU-EntscheiderInnen steckt, zeigen parallele Befragungen über YouGov in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich: Überall erwarten mehr als zwei Drittel der Befragten häufigere Krisen in den nächsten drei Jahren. Am pessimistischsten sind dabei die Franzosen: Hier fürchten insgesamt 72 Prozent häufigere Krisen, knapp dahinter folgt die Schweiz mit 71 Prozent, in Deutschland liegt der Wert mit 68 Prozent gleichauf mit dem österreichischen Ergebnis. Visable-CEO Peter F. Schmid dazu: „So viele Krisen wie im Moment gab es in Mitteleuropa zum Glück sehr lange nicht mehr. Es ist beunruhigend, dass über zwei Drittel aller KMUs in einer solch zugespitzten Lage von einer weiteren Verschlimmerung ausgehen. Wer Angst hat, der investiert weniger in die Zukunft.“

Digitalisierung öffnet Wege zur Lösung vernetzter Probleme

Viele Herausforderungen könnten Unternehmen lösen, indem sie Geschäftsbereiche und Prozesse in den digitalen Raum überführen. So ließe sich beispielsweise der Einkauf über digitale B2B-Plattformen diversifizieren, um Problemen in der Lieferkette und steigenden Rohstoffpreisen sowie dem steigenden Nachhaltigkeitsbewusstsein zu begegnen. Bereits 18 Prozent der österreichischen KMUs setzen laut der Umfrage die Diversifizierung des Einkaufs als Vorbeugemaßnahme gegen Krisen um. Peter F. Schmid stellt hierzu fest: „Über unsere beiden europaweit führenden Online-B2B-Plattformen wlw und EUROPAGES finden Einkäufer dank unserer KI-gestützten Volltextsuche schnell und unkompliziert, was auch immer sie suchen.“



Die Online-Umfragen wurden vom 5. bis 10. April vom Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt. In Österreich und in der Schweiz nahmen 217 Personen mit Entscheidungsbefugnis in kleinen und mittleren Unternehmen teil. In Deutschland wurden 508 und in Frankreich 530 Menschen befragt.

