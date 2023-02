Weg vom Zeitungspapier

CSO Sebastian Heinzel sieht schnell wachsende Märkte für nachhaltige Verpackungspapiere. Bis zum Closing möchte er evaluieren, welche Sorten genau erzeugt werden sollen. Jedenfalls gehe es weg vom Zeitungspapier und hin zu Verpackungsmaterial, erklärte er im Gespräch mit der APA. Auch wird geprüft, die 2017 von UPM stillgelegte zweite Papiermaschine wieder zu reaktivieren.

Die derzeitige Heinzel-Produktion in Laakirchen erfolgt bereits jetzt zu 100 Prozent aus Altpapier.Darüber hinaus will die Heinzel Group in Steyrermühl auch erneuerbare Energie erzeugen. Gewonnen werden soll sie aus Biomasse und Reststoffen aus der Papierproduktion. Man plane, Steyrermühl zu einem Versorgungszentrum für Wärme und Energie für Laakirchen weiterzuentwickeln, so Heinzel. Damit will man auch unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden.



Empfehlungen der Redaktion: