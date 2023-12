Dass E-Autos der chinesischen Automarke BYD für heimische Behörden angeschafft werden sollen, ging am Samstag an die breite Öffentlichkeit. Was war geschehen? Die österreichische Bundesbeschaffung GmbH (BBG) hat einen Auftrag für 640 Elektrofahrzeuge ausgeschrieben, die etwa den Mitarbeiter:innen der Direktion Straßenbau und Verkehr in Oberösterreich zur Verfügung gestellt werden sollen.

Kritik an der Rahmenvereinbarung kam sogleich ausgerechnet vom oberösterreichischen FPÖ-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Er sieht das Problem in der EU, die "Verbrennungsmotoren, bei denen wir den technologischen Vorsprung haben" in Europa verbiete, wodurch wir hierzulande keine andere Wahl hätten, auf batterieelektrische Autos aus China zurückzugreifen, wo eben die Chinesen führend seien. Auch Pro-Ge-Vorsitzender Reinhold Binder schaltete sich in die Debatte ein. Er merkte an, dass man bei öffentlichen Vergaben im Sinne der Nachhaltigkeit auch ökologische und soziale Standards in der Produktion berücksichtigen solle.

