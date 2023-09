Auch auf seinen Open Days, die Mitte September in Attnang Puchheim stattfanden, widmete der Maschinenbauer einen Schwerpunkt der Elektromobilität gewidmet - und verkündete in einer dazu erschienenen Aussendung: "Der Einstieg der Stiwa Group in den E-Mobilitätsbereich wurde erfolgreich vollzogen". Entsprechend investiert Stiwa in neue Montageflächen am Unternehmenssitz in Attnang-Puchheim, aber ebenso am US-amerikanischen Standort in Rock Hill. „Wir freuen uns, dass wir hier zwei zukunftsweisende Aufträge im E-Mobilitätsbereich gewinnen konnten. Diese Sparte werden wir sukzessive weiter ausbauen“, sagte dazu Stiwa Automation Geschäftsführer Michael Fuchshuber.