Produktionsanlagen sind langfristige Investitionen, die jederzeit mit den Änderungen in den Fertigungsmanagementsystemen kompatibel sein müssen. Durch den Wartungsvertrag bleibt die Software über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen auf dem neuesten Stand. Zusätzlich kommen kontinuierlich neue Funktionen und Verbesserungen hinzu, die die Leistungsfähigkeit der Anlagen erhöhen sollen. Das Entwicklungsteam bei Stiwa erstellt halbjährlich ein neues Softwareupdate, das zukünftig für den Maschinenpark des Bosch-Werks in Blaichach/Immenstadt sowie für den Maschinenpark am Standort Aguascalientes in Mexiko verfügbar sein wird. Dadurch können sämtliche zusätzlichen Funktionen einer Neuanlage jederzeit in allen anderen Anlagen integriert werden. Alle Anlagen befinden sich somit auf demselben Softwarestand und Schulungen der Mitarbeiter werden effizienter, da sie eine einheitliche Bedienoberfläche nutzen können.