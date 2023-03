Die Geschäftsführungen von Hahn Group und Hahn Automation im deutschen Rheinböllen werden mit 1. März zusammengelegt. Frank Konrad und Philipp Unterhalt bilden ab sofort eine Doppelspitze und werden als Co-CEOs für beide Unternehmen gleichberechtigt Verantwortung übernehmen. Unterstützt werden sie durch Jörg Kilb und Diego van Muylem, die als COO und CFO die Geschäftsführung beider Unternehmen komplettieren.



In den vergangenen Jahren hat die Hahn Group stark expandiert, neue Standorte gegründet, neue Märkte und Länder erschlossen. "Durch die Verbindung unserer Kompetenzen und Kapazitäten als Gruppe sind wir schon heute in der Lage nicht nur einzelne Projekte, sondern ganze Programme abwickeln zu können, um gesamte Produktionshallen auszustatten.“, sagt Frank Konrad, Co-CEO an der Seite von Philipp Unterhalt.