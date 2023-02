Wie stellen Sie sich die Produktion der Zukunft vor? Womöglich irgendwo zwischen Utopie, dem technisch Machbaren und der wirtschaftspolitischen Realität. Dass sie zukunftsfähig im Sinne der Erhaltung unseres Planeten sein sollte, darüber sind wir uns hoffentlich einig.

Die komplette Ausgabe steht hier zum Download bereit!



Für diese Ausgabe haben wir einen Kupferproduzenten herausgegriffen, um zu zeigen: Es ist in Punkto Energie- und Emissionseinsparungen technisch viel möglich. Wirtschaftlich sieht es jedoch oft anders aus. Sie finden das Interview dazu auf Seite 6. Wie grüne Produktion von Greenwashing unterschieden werden kann, lesen Sie im Kommentar ab Seite 20. Und wie ein Start Up die Speichermöglichkeit von grünem Wasserstoff leichter machen will, erfahren Sie auf Seite 66.



Als ebenfalls zukunftsweisend gelten sowohl Lasertechnik als auch die additive Fertigung. Ob der Hype um diese Technologien schon wieder abgeklungen ist, lesen Sie in den Beiträgen ab Seite 16, sowie ab Seite 24. Wo gedruckt wird, braucht es auch Nachbehandlung. Ab Seite 44 stellen wir Ihnen ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von gedruckten Metallteilen vor – und zeigen auch gleichzeitig seine Grenzen auf.



Was wäre die Produktion der Zukunft ohne Automatisierung und künstliche Intelligenz? Richtig – undenkbar. Lesen Sie ab Seite 38, wie Sensoren mithilfe von KI sogar Dinge erkennen können, die sie noch nie gesehen haben. Und ab Seite 54 finden Sie eine detailreiche Ausführung darüber, wie praktisch automatisierte Routenzüge sein könnten. Wäre da nicht ihr problematisches Verhältnis mit der Arbeitssicherheit.



Was Sie hier sonst noch finden? Natürlich jede Menge Messe-Inhalte und Produktneuheiten. Dass wir im Mai ziemlich umtriebig sein werden, steht außer Frage. Treffen Sie das Factory-Team auf der Intertool, auf der LogiMAT, auf der Hannover Messe. Und nicht zuletzt auf unserem eigenen großen Event: auf der Ersatzteiltagung.



Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Monat und hoffentlich zahlreiche Begegnungen mit Ihnen, liebe LeserInnen!

Lesen Sie auch:



Trends, die die produzierende Industrie 2022 prägen