Themenübersicht : FACTORY: Erste Ausgabe 2023

OpenAI hat mit ChatGPT einen Hype um generative KI ausgelöst. Wie ist es bei Ihnen, sind die Algorithmen schon an Ihrem Arbeitsplatz angelangt? Damit Sie das möglichst bald bejahen können, widmen wir uns in dieser Ausgabe schwerpunktmäßig dem industriellen Einsatz dieser gar nicht mehr so neuen Technologien.