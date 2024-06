Damit verbucht die Gewerkschaft einen klaren Erfolg. Vor dem Start der heutigen Verhandlungsrunde forderten die Arbeitnehmer ein Lohn- und Gehaltsplus für die rund 50.000 Chemieindustrie-Beschäftigten in Höhe der rollierenden Inflation von 6,33 Prozent. Genau dieses Ziel wurde in den Verhandlungen, die vom frühen Montagmorgen bis in den späten Nachmittag andauerten, nun erreicht. Für Arbeitnehmerverhandler Alfred Artmäuer von der Gewerkschaft PRO-GE ging es um "kein Reallohnplus", sagte er im Vorfeld.



Auch Berthold Stöger vom WKÖ-Fachverband der Chemischen Industrie, der nach dem Abbruch der sechsten Verhandlungsrunde noch vor einer "Deindustrialisierung" warnte und die Arbeitnehmervertreter aufforderte, zurück an den Tisch zu kehren, gab sich unmittelbar vor den Verhandlungen versöhnlich und stellte eine Einigung in Aussicht, die nun besiegelt ist.

Lesetipp: Chemie-KV: Einigung rückt näher

Für die Arbeitgebervertreter waren die Forderungen zu hoch und wurden zum falschen Zeitpunkt gestellt. "Wir müssen schauen, dass wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit beibehalten", betonte Stöger. Die Löhne und Gehälter steigen um 6,33 Prozent, maximal jedoch um 316,50 Euro - diese Deckelung für Gutverdiener wurde von Arbeitgebervertretern gefordert.