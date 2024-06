Bleibt auch die siebente KV-Runde ohne Einigung, will die Gewerkschaft ihre Warnstreiks in der Chemischen Industrie und Pharmaindustrie fortsetzen und ausweiten - von zwei auf acht Stunden. "Ich glaube, dass wir heute in der siebenten Runde auch wirklich zu einem Abschluss kommen", sagte Arbeitgeberverhandler Berthold Stöger vom WKÖ-Fachverband der Chemischen Industrie am Montag im Ö1-"Morgenjournal". "Grundsätzlich sollte eine Einigung möglich sein", so Arbeitnehmerverhandler Alfred Artmäuer von der Gewerkschaft PRO-GE. Es gehe um Details, versicherten beide Seiten.

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA pochen auf ein Lohn- und Gehaltsplus für die rund 50.000 Chemieindustrie-Beschäftigten in Höhe der rollierenden Inflation von 6,33 Prozent und für Gutverdiener auf eine gedeckelte Zahlung. Laut Wirtschaftskammer ist die Chemische Industrie in einer schwierigen Situation. "Wir müssen schauen, dass wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit beibehalten", betonte Arbeitgebervertreter Stöger.