Der Markt für polymerbasierte additive Fertigungssysteme ist mehr als doppelt so groß wie der Markt für metallbasierte Systeme. Während sich die Systemumsätze in beiden Märkten auf einem ähnlichen Niveau bewegen, sind die Anbieter von Materialien und Komponenten für Polymere wesentlich weiter entwickelt, was sich in einem höheren Umsatzanteil niederschlägt. Generell hält der starke Wachstumstrend bei Metall-AM an, der die gesamte Branche antreibt. Der Markt für metallbasierte additive Fertigung ist um mehr als 20 % gewachsen, während der Polymermarkt nur etwa die Hälfte dieses Wachstums aufweist. Mit mehr als dem doppelten Volumen bleibt der Polymermarkt größer.